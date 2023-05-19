За минувшие сутки РФ обстреляла по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковщины, есть погибший и ранены
За минувшие сутки, 18 мая, российская оккупационная армия обстреляла по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть погибший и ранены
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вражеские обстрелы зафиксированы в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
Синегубов напомнил, что в результате ракетного удара по селу Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчины 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.
"В с. Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства. В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры", - написал чиновник.
В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.
"За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 183 взрывоопасных предмета", - резюмировал Синегубов.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
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