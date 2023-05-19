Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вражеские обстрелы зафиксированы в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

Синегубов напомнил, что в результате ракетного удара по селу Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчины 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.

"В с. Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства. В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры", - написал чиновник.

В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

"За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 8 га территории и обезвредили 183 взрывоопасных предмета", - резюмировал Синегубов.