За минувшие сутки отбиты 8 атак, уничтожены около 250 врагов и более 30 единиц техники, - ОК "Восток"

Об этом сообщает штаб ОК "Восход".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 9 мая украинские воины отразили 8 атак российских войск. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250, танки – 13, БТР – 1, БМП – 10, САУ – 1, минометы - 2, АТТ - 6, БПЛА - 1", - говорится в сообщении.

В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин.

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