За минувшие сутки отбиты 8 атак, уничтожены около 250 врагов и более 30 единиц техники, - ОК "Восток"
Украинские войска крепко держат фронт на Востоке Украины
Об этом сообщает штаб ОК "Восход".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 9 мая украинские воины отразили 8 атак российских войск. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250, танки – 13, БТР – 1, БМП – 10, САУ – 1, минометы - 2, АТТ - 6, БПЛА - 1", - говорится в сообщении.
- В течение 9 мая Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях отразили 15 атак, уничтожили 9 танков и более 30 других бронемашин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 33.8
- Актуальное
- Важное