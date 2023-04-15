Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Накануне россияне нанесли удар по Славянску, в результате чего девять человек, среди которых 2-летний ребенок, погибли, 21 человек получил ранения. Также были повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, школа, админздание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр.

Также на Донецком направлении один человек в Марьинке получил ранения от рук врага.

На Волновахском направлении оказались под обстрелами Угледар и Пречистовка. Жертв нет.

На Горловском направлении двумя ракетами ударили по нерабочей психбольнице в Константиновке, в результате чего были повреждены два ее корпуса. Также под обстрелы попала промзона в Часовояровской громаде и окрестности Торецкой громады. В Соледарской громаде повреждены три дома в Федоровке.

На Лисичанском направлении дважды обстреляли Торское и дважды Заречное. Пострадавших нет.