За минувшие сутки оккупанты убили в Украине 10 гражданских
За минувшие сутки российские оккупанты убили в Украине 10 гражданских, еще 19 человек получили ранения
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram .
Больше всего погибших - в Донецкой области (8 человек). Еще 12 человек получили ранения.
- Днепропетровская область – 1 погибший, 1 раненый;
- Запорожская область – 1 раненый;
- Николаевская область – 2 раненых;
- Харьковская область – 1 раненый;
В Херсонской области был убит один человек, еще один получил ранения.
- По данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тыс. российских военнослужащих.
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