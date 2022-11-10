Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram .

Больше всего погибших - в Донецкой области (8 человек). Еще 12 человек получили ранения.

Днепропетровская область – 1 погибший, 1 раненый;

Запорожская область – 1 раненый;

Николаевская область – 2 раненых;

Харьковская область – 1 раненый;

В Херсонской области был убит один человек, еще один получил ранения.

По данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тыс. российских военнослужащих.

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