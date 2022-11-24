За минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 310 военных, 51 крылатую ракету и 10 БПЛА
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 85 720 врагов, уничтожили 2 898 танков, 1 547 БПЛА и 531 крылатую ракету
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 85,720 (+310) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2898 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 5837 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 1889 (+2) ед;
- РСЗО – 395 (+0) ед;
- средства ПВО – 209 (+0) ед;
- самолетов – 278 (+0) ед;
- вертолетов – 261 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10);
- крылатые ракеты – 531 (+51);
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) ед;
- специальная техника – 161 (+0).
Сообщается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Пресс-служба пишет, что данные уточняются.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывался, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
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