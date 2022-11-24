Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 85,720 (+310) человек ликвидировано;

танков ‒ 2898 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 5837 (+7) ед;

артиллерийских систем – 1889 (+2) ед;

РСЗО – 395 (+0) ед;

средства ПВО – 209 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10);

крылатые ракеты – 531 (+51);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) ед;

специальная техника – 161 (+0).

Сообщается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Пресс-служба пишет, что данные уточняются.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывался, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

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