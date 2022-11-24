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За минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 310 военных, 51 крылатую ракету и 10 БПЛА

24 ноября, 2022 четверг
11:41
война с Россией

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 85 720 врагов, уничтожили 2 898 танков, 1 547 БПЛА и 531 крылатую ракету

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 85,720 (+310) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2898 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 5837 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 1889 (+2) ед;
  • РСЗО – 395 (+0) ед;
  • средства ПВО – 209 (+0) ед;
  • самолетов – 278 (+0) ед;
  • вертолетов – 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10);
  • крылатые ракеты – 531 (+51);
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) ед;
  • специальная техника – 161 (+0).

Сообщается, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Пресс-служба пишет, что данные уточняются.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывался, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

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