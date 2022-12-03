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За минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 27 авиационных ударов по инфраструктуре и позициям ВСУ

3 декабря, 2022 суббота
08:30
война с Россией

2 декабря враг совершил 5 ракетных и 27 авиационных ударов, также 44 раза обстрелял из РСЗО гражданскую инфраструктуру и позиции Сил обороны вдоль линии столкновения

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

"Противник не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступательные действия", - отмечают в Генштабе.

2 декабря ВСУ отразили российские атаки в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Одновременно войска РФ нанесли 5 ракетных, 27 авиационных ударов. Сообщается о 44 обстрелах из реактивных систем залпового огня. Отмечается, что атаки прошли по гражданской инфраструктуре и позициям украинских защитников вдоль линии столкновения.

"Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", – утверждает пресс-служба.

В Генштабе информируют, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела значительных изменений, нет признаков формирования наступательных группировок. Беларусь в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ, а на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений ВС Российской Федерации.

  • На Слобожанском направлении от обстрелов из артиллерии разных типов пострадали районы населенных пунктов Стрелка, Нескучное, Терново, Старица, Огурцово и Черняков Харьковской области.

  • В Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Синковка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области. Нанес авиаудары по Новоселовскому и Ивановке.

  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях "оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий". Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись в районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка. Также войска РФ совершили авиаудары неподалеку от Верхнекаменского, Соледара и Спорного.

  • В Новопавловском направлении войска РФ ведут оборонительные действия. Районы Большой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области подверглись обстрелам.

  • На Запорожском направлении захватчик обороняется. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Красное, Терноватое, Волшебное, Гуляйпольское и Каменское Запорожской области.

  • На Херсонском направлении кафиры обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Россияне не прекращают обстрелы пригорода и Херсона.

  • Напомним, за ночь враг 9 раз попал по Никопольщине: поражены жилые дома, электросети и газопроводы.

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