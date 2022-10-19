За минувшие сутки обнаружено 17 погибших от действий РФ гражданских, еще 29 получили ранения, - ОП
В среду, 18 октября, в Украине обнаружили 17 гражданских лиц, погибших в результате российской агрессии. Кроме того, в этот день 29 мирных жителей получили ранения в результате действий РФ
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По приведенным ОП данным областных военных администраций по состоянию на 09:00 четверга, 19 октября, накануне из-за действий оккупантов в Донецкой области 12 человек погибли (в т. ч. обнаружено 8 убитых ранее), еще 12 получили ранения.
В Запорожской области было ранено 13 человек, в Николаевской погиб один человек, в Сумской - двое погибших и один раненый, в Харьковской - двое раненых, в Херсонской - один ранен, в Киеве погибли три человека.
- Ранее Офис генпрокурора сообщил, что российские захватчики за время полномасштабной войны убили 428 детей и ранили более 815 детей .
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