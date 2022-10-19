Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По приведенным ОП данным областных военных администраций по состоянию на 09:00 четверга, 19 октября, накануне из-за действий оккупантов в Донецкой области 12 человек погибли (в т. ч. обнаружено 8 убитых ранее), еще 12 получили ранения.

В Запорожской области было ранено 13 человек, в Николаевской погиб один человек, в Сумской - двое погибших и один раненый, в Харьковской - двое раненых, в Херсонской - один ранен, в Киеве погибли три человека.

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что российские захватчики за время полномасштабной войны убили 428 детей и ранили более 815 детей .

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