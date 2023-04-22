За минувшие сутки из-за атак россиян погиб 1 мирный житель Донбасса, еще 2 получили ранения
За прошедшие сутки 21 апреля российские войска били по Донетчине, в результате чего погиб человек, двое получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так на Донецком направлении в результате обстрела Очеретиного погиб человек. В Марьинской общине из-за вражеских атак повреждены три частных дома: в Красногоровке, Максимильяновке, Звездном.
На Горловском направлении россияне, по меньшей мере, четырьмя ракетами обстреляли Константиновку, в результате чего повреждены три двухэтажки, пять частных домов, два здания на территории соцзаведения и админздание. В населенном пункте Нью-Йорк ранены два человека, один из которых - ребенок. Ее родители, по словам Кириленко, были предупреждены об опасности, однако пренебрегли ею. Также в городе повреждены шесть домов и объект инфраструктуры. В Бахмуте в результате вражеских обстрелов повреждены пять многоэтажек.
На Лисичанском направлении под обстрелами оказалась Лиманская община. Пострадавших и жертв нет.
Также утром 22 апреля захватчики нанесли удары с артиллерии по Курахово вблизи государственного предприятия.
Всего за время полномасштабной войны от рук россиян погибли 1479 мирных жителей Донбасса, 3417 получили ранения. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество установить невозможно.
- За сутки 20 апреля в результате военных действий российских войск погиб мирный житель Временного Яра Донецкой области, в Заречном ранен.
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