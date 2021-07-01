За минувшие сутки более 90 тыс. человек вакцинировали от COVID-19

Об этом сообщила пресс служба Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 31 714 человека, завершили вакцинацию - 61 472 человека.



В течение суток работали 528 бригад, 1236 пунктов прививки, 13 центров вакцинации.



С начала кампании привито 1965660 человек, из них получили 1 дозу - 1965658 человек полностью иммунизированы - 710996 человек.

В Украине 29 июня сделали 81637 прививок от COVID-19.