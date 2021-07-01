За минувшие сутки более 90 тыс. человек вакцинировали от COVID-19
30 июня 93186 человек вакцинировали от коронавируса
Об этом сообщила пресс служба Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 31 714 человека, завершили вакцинацию - 61 472 человека.
В течение суток работали 528 бригад, 1236 пунктов прививки, 13 центров вакцинации.
С начала кампании привито 1965660 человек, из них получили 1 дозу - 1965658 человек полностью иммунизированы - 710996 человек.
- В Украине 29 июня сделали 81637 прививок от COVID-19.
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