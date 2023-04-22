Об этом сообщили в субботу, 22 апреля, в строительстве Генштаба.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – было отражено 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без значительных изменений.

Северское и Слобожанское направления: за прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

Купянское направление: вражеские обстрелы подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное, Спорное и Звановка Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряда других.

Марьинское направление: вражеские обстрелы вновь подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

Шахтерское направление: враг обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: за прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

При попытке медицинской эвакуации часть военнослужащих РФ не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи

Противник продолжает нести потери. Отмечается, что 17 апреля этого года из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых окупантов было привлечено 14 грузовых автомобилей.

"При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию российской федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Добавляется также, что другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.