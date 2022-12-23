Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

Четверо украинцев погибли и еще семь - получили ранения 22 декабря в Донецкой области.

Еще двое мирных жителей ранены в Запорожской области, шестеро – в Харьковской, там один человек подорвался на российской мине.

В Херсонской области погиб мирный житель и трое получили ранения.

В течение суток 22 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.

Также вчера российская ракета попала в дом в Запорожской области и разрушила его, а дети 3 и 15 лет остались живы.

С 24 февраля по 23 декабря в результате военных действий рашистов в нашей стране погибли 450 несовершеннолетних украинцев и еще 867 получили ранения различной степени тяжести.

За 22 декабря в результате действий российских захватчиков погибли четыре мирных жителя Донецкой области и еще семеро получили ранения.

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