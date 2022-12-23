За минувшие сутки армия РФ убила пятерых мирных жителей Украины, еще 18 – пострадали
В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, в результате действий российских захватчиков погибли пять мирных жителей и еще 18 получили ранения
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
Четверо украинцев погибли и еще семь - получили ранения 22 декабря в Донецкой области.
Еще двое мирных жителей ранены в Запорожской области, шестеро – в Харьковской, там один человек подорвался на российской мине.
В Херсонской области погиб мирный житель и трое получили ранения.
- В течение суток 22 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.
- Также вчера российская ракета попала в дом в Запорожской области и разрушила его, а дети 3 и 15 лет остались живы.
- С 24 февраля по 23 декабря в результате военных действий рашистов в нашей стране погибли 450 несовершеннолетних украинцев и еще 867 получили ранения различной степени тяжести.
- За 22 декабря в результате действий российских захватчиков погибли четыре мирных жителя Донецкой области и еще семеро получили ранения.
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