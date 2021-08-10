За минувшие сутки 140 тыс. украинцев сделали прививки против коронавируса
9 августа 140 008 человек привились против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 83 697 человек завершили вакцинаций - 56311 человек.
В течение суток работали: 879 бригад, 2646 пунктов; 310 центров вакцинации.
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С начала кампании привито 4220770 человек получили две дозы - 2457958 человек. Всего сделали 6678726 прививок.
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