Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская армия сильно замедлила темпы наступления. Руководство РФ пытается собственной аудитории объяснить, почему они топчутся на месте больше месяца. Последним их рывком было взятие Северодонецка и Лисичанска. После этого Путин объявил паузу, потому что дальнейшие боевые действия были невозможны", - объяснил Кравчук.

Военный эксперт также добавил, что сейчас продолжаются бои в Песках, но город переходит из рук в руки.

"Пески в стратегическом плане не имеют значения, и они тоже ничего не могут сделать. Изюмское направление сейчас россияне ослабили, чтобы усилить северное направление. В течение месяца линия фронта не двигалась и, если взять по количеству территорий, то мы освободили за месяц территорий больше, чем они захватили", - подчеркнул Кравчук.

Через полгода после начала вторжения в Украину положение российской армии ухудшается , сама Россия потеряла свое дипломатическое влияние, а ее экономические перспективы мрачны.

Президент США Джо Байден сегодня, 24 августа, объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,98 млрд.

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