За месяц волонтеры эвакуировали из деоккупированных территорий Луганской области около 70 человек
За месяц из Макеевки и Невского волонтеры эвакуировали 76 мирных жителей. Они много месяцев находились в оккупации и теперь выбрали быть в безопасности
Об этом на телеграмм-канале сообщили в Луганской ОВД.
"Волонтерам приходилось уговаривать каждого. Людям тяжело покидать дома" – отмечают в администрации.
Во время эвакуации волонтеры работали в сложных условиях, их автомобили неоднократно попадали под огонь врага. Волонтер Ольга Зайцева рассказывает, что их авто в один из таких дней тоже накрыло: имеют простреленный кузов, разорванную резину, потеряли два колеса.
Фото: Луганской ОВА
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