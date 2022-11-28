За месяц волонтеры эвакуировали из деоккупированных территорий Луганской области около 70 человек

Об этом на телеграмм-канале сообщили в Луганской ОВД.

"Волонтерам приходилось уговаривать каждого. Людям тяжело покидать дома" – отмечают в администрации.

Во время эвакуации волонтеры работали в сложных условиях, их автомобили неоднократно попадали под огонь врага. Волонтер Ольга Зайцева рассказывает, что их авто в один из таких дней тоже накрыло: имеют простреленный кузов, разорванную резину, потеряли два колеса.

Фото: Луганской ОВА

Напомним, 25 ноября из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек

26 ноября, началась бесплатная эвакуация из Херсона в Хмельницкий

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