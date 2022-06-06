За месяц в Украине количество предприятий, полностью остановивших работу, сократилось с 17% до 14%, - НБУ
Во второй половине мая в Украине не работало 14% компаний, в то время как месяцем ранее их было 17%.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
"Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, во второй половине мая сократилось до 14% (17% в апреле), однако общий уровень загруженности мощностей остается на 40% ниже довоенного уровня", - отметил центробанк.
Кроме того, НБУ отмечает улучшение оценки запаса прочности бизнеса: в мае 36% компаний заметили, что не испытывают проблем с нехваткой ресурсов. А у 40% бизнеса ресурс более чем на месяц.
Что касается рынка труда, то здесь по-прежнему темпы роста поисковиков превышают рост количества вакансий, отметили в центробанке.
- Напомним, по оценкам НБУ, потребительские цены в мае выросли на 17%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное