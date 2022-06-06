За месяц в Украине количество предприятий, полностью остановивших работу, сократилось с 17% до 14%, - НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, во второй половине мая сократилось до 14% (17% в апреле), однако общий уровень загруженности мощностей остается на 40% ниже довоенного уровня", - отметил центробанк.

Кроме того, НБУ отмечает улучшение оценки запаса прочности бизнеса: в мае 36% компаний заметили, что не испытывают проблем с нехваткой ресурсов. А у 40% бизнеса ресурс более чем на месяц.

Что касается рынка труда, то здесь по-прежнему темпы роста поисковиков превышают рост количества вакансий, отметили в центробанке.

Напомним, по оценкам НБУ, потребительские цены в мае выросли на 17%.

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