За месяц россияне выпустили из оккупированных областей только 4 человека, - Федоров
За месяц захватчики выпустили из временно оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей только 4 человека
Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в телеграмме.
Отмечается, что ровно месяц тому назад россияне запретили выезд жителей временно оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в Запорожье.
"За это время только 4 человека из сотен тысяч жителей в оккупации смогли пешком добраться до Запорожья. Однако за последнюю неделю орки не выпустили ни одного человека", – написал он.
- Напомним, что террор оккупированных территорий продолжается и в Мариуполе: 9 января стало известно , что больницы города переполнены, людей отказываются госпитализировать, а морги не успевают уносить тела умерших.
- Дмитрий Орлов, мэр временно захваченного Энергодара, заявил , что коммунальная сфера города находится на грани, система отопления практически уничтожена.
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