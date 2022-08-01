За месяц растаможка авто принесла бюджету более 1,7 млрд грн, - Железняк
За июль государственный бюджет удалось наполнить дополнительными 1,72 млрд грн благодаря прекращению действия льготной растаможки автомобилей
Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Ввезли 13 584 авто. Поступления в Бюджет: 1,72 млрд грн. Ввозная пошлина – 384 млн грн. Акцизный налог – 263 млн грн. НДС – 1079 млн грн. Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.
- Напомним, Верховная Рада вернула уплату пошлин и НДС при импорте товаров, в том числе автомобилей, с 1 июля
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