За месяц полиция провела 91 тыс. проверок COVID-документов в общественном транспорте. Больше всего нарушений – на Киевщине

Об этом сообщает Национальная полиция.



"Наибольшее количество нарушений выявлено в Киевской области - 216, 83 - в Черкасской, 67 - в Полтавской, 54 - в Сумской, 33 - в Винницкой, по 28 - в Запорожской и Хмельницкой, 25 - в Одесской, 23 - в Донецкой, 22 - в Луганской, по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях», – заявили в Нацполиции.



Полицейские проверяли наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации, соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена.



По выявленным фактам правоохранители составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Кроме того, во время проверки соблюдения карантинных ограничений полицейские обнаружили 770 случая нелегальных перевозок. Следовательно, всего они составили 1066 соответствующих протоколов – 503 протокола по ст. 164 и 563 – по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко 22 ноября сообщил о ослаблении карантинных ограничений на пользование общественным транспортом. Согласно измененным правилам, в общественный транспорт будут впускать больше пассажиров из-за длинных очередей на остановках.