За месяц около 80 россиян подали документы на украинскую визу, - Госпогранслужба

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"За этот месяц, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ предоставили информацию для получения визы. Однако ни один из них не получил еще визы, и, собственно, пересечь границу без визы никто из них не мог", - сообщил Демченко.

Также чиновник добавил, что МИД и Госпогранслужба проводят необходимую проверку всех, кто намерен въехать на территорию Украины.

Напомним, Эстония требует от ЕС запретить шенгенские визы для россиян. Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян

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