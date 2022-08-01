English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество За месяц около 80 россиян подали документы на украинскую визу, - Госпогранслужба

За месяц около 80 россиян подали документы на украинскую визу, - Госпогранслужба

1 августа, 2022 понедельник
12:19
Общество

С начала действия визового режима с РФ прошел месяц времени, документы на получение визы в Украину подали почти 80 россиян и ни один из них ее не получил

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"За этот месяц, по имеющейся у меня информации, около 80 граждан РФ предоставили информацию для получения визы. Однако ни один из них не получил еще визы, и, собственно, пересечь границу без визы никто из них не мог", - сообщил Демченко.

Также чиновник добавил, что МИД и Госпогранслужба проводят необходимую проверку всех, кто намерен въехать на территорию Украины.

  • Напомним, Эстония требует от ЕС запретить шенгенские визы для россиян. Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Читайте также:
Лукашенко
31 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии узнала, почему Лукашенко разрешает РФ атаковать Украину с территории Беларуси
Система БПЛА Poseidon
31 июля, 2022 воскресенье
Крутые "птички" для контрнаступления: Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
30 июля, 2022 суббота
Три четверти танков не заводится, а для артиллерии 60-70-х годов ВСУ просто недостижимы. Оппозиция провела расследование боеспособности армии Лукашенко
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.18
    Покупка 39.18
    Продажа 40.39
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
1 августа
12:23
В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги
12:11
дождь
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине пройдет без дождей на Илью
12:04
Эксклюзив
Кабмин ведет провальную политику подготовки к отопительному сезону, - экономист Несходовский
12:02
Обновлено
На Донетчине за сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены
11:54
Бриджит Бринк
В США отреагировали на разблокировку экспорта украинского зерна
11:53
Заработал государственный портал розыска детей "Дети войны"
11:46
Заместителя декана и преподавателя Летной академии НАУ поймали на взятке 45 тыс. грн
11:40
Служба безопасности Латвии арестовала пророссийского политика
11:13
Эксклюзив
гривна доллар
Курс гривни спекулятивно разгоняется, – инвестиционный банкир Фурса
11:12
Обновлено
Рашисты ударили по Харькову: один человек погиб, еще один - ранен
11:00
Российские хакеры из KILLNET собираются "атаковать" американскую компанию, поставляющую в Украину HIMARS
10:54
В разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области
10:50
Россияне используют Запорожскую АЭС в качестве щита, чтобы оттуда обстреливать ракетами украинцев, - NYT
10:37
евро
Курс евро подскочил: цена валюты в украинских обменниках 1 августа
10:36
ДНР
В Херсонской области организацию псевдореферендума будут проводить "Волонтеры zа Россию", местные жители оказывают активное сопротивление, - СБУ
10:20
уголь корабль
В ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля
10:06
Россия потеряла более 41 тыс. военных, 932 артсистемы и 736 беспилотников за время полномасштабной войны против Украины
09:56
Обновлено
Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
09:43
Обновлено
В Черном море в сторону Новороссийска маневрируют 18 вражеских боевых кораблей и катеров
09:35
Латвия
Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном пересечении границы жителями определенных районов
09:34
Великобритания передаст Украине военные корабли из собственного флота, - посол Пристайко
09:25
Эксклюзив
Оккупанты могут активизировать боевые действия на Запорожском и Харьковском направлениях, - Згурец
09:21
Подтвержденные потери РФ в Украине превысили 5 тыс. единиц разной бронетехники, – исследовательский сервис Oryx
09:10
Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть первый трофей нового сезона
08:45
Эксклюзив
На Юге Украины оккупанты готовятся к наступлению, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
08:38
Разведка Британии выяснила, куда РФ перебрасывает войска с Донбасса
08:34
Обновлено
Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы: разбиты дома и автомобили, есть пострадавшие
08:28
Эксклюзив
Одна из российских ракет разрушила больницу скорой помощи в Николаеве, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
08:18
Украинка Монзуль отсудила финал Евро-2022
08:11
Россияне ведут наступление в направлении Бахмута, пытались разведать позиции ВСУ возле Марьинки, Мазановки, Яковлевки
07:40
Белорусские войска разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы у границ Украины
07:39
Россияне создают условия для наступления в сторону Харькова, - ISW
06:45
Хосеп Боррель
В Евросоюзе приветствовали план Косово отложить замену сербских документов из-за роста напряжения
06:15
ВСУ уничтожили новые российские склады с боеприпасами, танки, артустановки и ликвидировали 52 рашиста
05:50
Враг наращивает группировку на Криворожском направлении
05:15
В Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину в Черном море
02:09
Россияне обстреляли Николаев, - мэр
01:51
Россия атакует гражданские объекты чаще, чем военные, - ЦПД
01:29
Косово
В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов
01:04
На фото выгоревшее поле
В Сумской области из-за вражеских обстрелов выгорело 25 гектаров пшеницы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV