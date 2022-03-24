Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении, транслировавшемся в эфире информационного телемарафона, - информирует Еспресо.TV.



"Они думали, что санкции, если их успеют ввести, будут символическими. Вместо этого нам удалось организовать разрушительный экономический удар. За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тысяч санкций. Российская экономика идет ко дну", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что ежедневная работа президента и украинской дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию.

Министр сообщил, что власти ведут переговоры о новых санкциях, новых поставках оружия, привлечении масштабной гуманитарной и финансовой поддержки.



"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я уверен, что нам это удастся", - заметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что украинский народ – это народ победителей, а в Украине сегодня рождается новая надежда для нового свободного и справедливого мира.

Напомним, Кулеба назвал страны, с которыми Украина договаривается о гарантиях безопасности.

Кулеба призвал ЕС не платить Россию за газ в рублях.

Каждое десятое предложение России на переговорах касается санкций, это боль для них – Кулеба

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