За месяц мир ввел более 4 тыс. санкций, экономика России идет ко дну - Кулеба
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ежедневная работа президента и украинской дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении, транслировавшемся в эфире информационного телемарафона, - информирует Еспресо.TV.
"Они думали, что санкции, если их успеют ввести, будут символическими. Вместо этого нам удалось организовать разрушительный экономический удар. За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тысяч санкций. Российская экономика идет ко дну", - отметил он.
Кулеба подчеркнул, что ежедневная работа президента и украинской дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию.
Министр сообщил, что власти ведут переговоры о новых санкциях, новых поставках оружия, привлечении масштабной гуманитарной и финансовой поддержки.
"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я уверен, что нам это удастся", - заметил Кулеба.
Глава МИД заявил, что украинский народ – это народ победителей, а в Украине сегодня рождается новая надежда для нового свободного и справедливого мира.
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