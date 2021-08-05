За месяц инспекции выявили более 5 тыс. неоформленных работников, - Минэкономики
Инспекционные проверки за месяц выявили 5026 неоформленных работников, в ходе проверок заключено 2,4 тыс. трудовых договоров с работниками
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"Завершился первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений. За это время было начато 1676 инспекционных посещений и выявлено 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров", - отметили в министерстве.
Там добавили, что 57% от общего количества незадекларированных работников выполняли работу в пользу физических лиц - предпринимателей.
По данным Минэкономики наибольшее количество неоформленных работников инспекции обнаружили в Запорожской (458 человек), Винницкой (401 человек), Одесской (323 человека) областях.
"Ко всем работодателям, которые допускают к работе сотрудников без оформления трудовых отношений, применены меры привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в министерстве.
Известно, что 734 плательщика единого налога I-IIІ групп получили предупреждения. К другим работодателям применены штрафные санкции на более 5 млн грн.
Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных зарплат (60 тыс. грн в 2021 году), а повторно - 30 мзп (180 тыс.грн).
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