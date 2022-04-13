За март вложения украинцев в банки выросли на 66 млрд грн, - ассоциированный эксперт аналитического центра Case Украина
Евгений Дубогрыз отметил, что в последнее время люди все больше несут свои деньги в банки, банковская система работает
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
По словам Дубогрыза, 66 млрд грн, на которые выросли вклады украинцев в банки, это большая сумма.
"Это 15% от того, что уже было. То есть депозиты, которые люди снимали в течение января-февраля, теперь возвращаются в банки. Банковская система работает", – сказал он.
Эксперт отметил, что в отношении кредитов ситуация неоднозначна.
"С одной стороны, это хорошо, что уменьшается количество кредитов, это значит, что население выплачивает их. Сейчас кредиты для населения уменьшаются, однако они есть. А вот кредиты для бизнеса – растут, в том числе они поднялись на 3 млрд – это незначительная сумма, но все же рост произошел. Это свидетельствует, что у бизнеса действительно есть проблемы с платежеспособностью", - добавил он.
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