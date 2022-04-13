За март вложения украинцев в банки выросли на 66 млрд грн, - ассоциированный эксперт аналитического центра Case Украина

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



По словам Дубогрыза, 66 млрд грн, на которые выросли вклады украинцев в банки, это большая сумма.



"Это 15% от того, что уже было. То есть депозиты, которые люди снимали в течение января-февраля, теперь возвращаются в банки. Банковская система работает", – сказал он.



Эксперт отметил, что в отношении кредитов ситуация неоднозначна.



"С одной стороны, это хорошо, что уменьшается количество кредитов, это значит, что население выплачивает их. Сейчас кредиты для населения уменьшаются, однако они есть. А вот кредиты для бизнеса – растут, в том числе они поднялись на 3 млрд – это незначительная сумма, но все же рост произошел. Это свидетельствует, что у бизнеса действительно есть проблемы с платежеспособностью", - добавил он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb