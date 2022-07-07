За махинации со средствами ЕС будет уголовная ответственность
В Уголовном кодексе будет новая норма за махинации со средствами ЕС
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины
В Уголовном кодексе появится новая норма. Ее разрабатывает Бюро экономической безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами. Предварительно это статья 210-1 "Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза", предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза.
Как отмечает Бюро экономической безопасности Украины, ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий – от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС. На сегодняшний день идут процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.
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