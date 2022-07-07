Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины

В Уголовном кодексе появится новая норма. Ее разрабатывает Бюро экономической безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами. Предварительно это статья 210-1 "Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза", предусматривающая уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза.

Как отмечает Бюро экономической безопасности Украины, ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий – от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС. На сегодняшний день идут процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.

Бюро экономической безопасности инициировало с начала полномасштабной войны арест имущества граждан РФ на 31 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb