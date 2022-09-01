За лето в Испании более 4600 человек умерли от жары

Соответствующие подсчеты провел Институт здравоохранения Карлоса III, пишет Europa Press.

Последовательные тепловые волны, накрывшие Испанию в течение лета, особенно в июле, привели к существенному увеличению избыточной смертности.

Из 20 291 смерти в Испании в июне, июле и августе 4655 специалисты Института здравоохранения Карлоса III связали с чрезмерным теплом. Эти данные являются самыми высокими с 2017 года, когда от жары скончались более 2800 испанцев.

Больше всего погибших в связи с аномально высокими температурами за лето было в автономном сообществе Мадрид (1292), далее следуют Кастилия-и-Леон (576) и Каталония (575).

Напомним, в середине августа из-за лесного пожара в Испании эвакуировали 1500 человек

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb