За лето максимальная температура воды в Днепре достигала отметки +28°С

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 2 сентября 2021 года среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20°С в сторону понижения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переход температуры воды через +20°С в сторону повышения состоялся в этом году 13 июня, то есть период с комфортной температурой воды в 2021 году продолжался 82 дня.

Средняя продолжительность с комфортной температурой за период наблюдений - 90 дней, самая длинная - 115 дней - в 2018 году, а самая короткая - 52 дня - в 1994 году. Сообщается, что максимальная температура воды в 2021 году была отмечена 16 июля и составила 28.0ºС. Раньше переход температуры воды через +20ºС в сторону увеличения наблюдался 10 мая 2013 глда, а позже - 1 июля в 1978 и 2004 годах. Средняя многолетняя дата перехода температуры воды через +20ºС в сторону понижения - 9 августа в 1987 году, а самая поздняя -18 сентября 2020 года. Также отмечается, что самая высокая температура воды за время проведения наблюдений была в 2010 году - 28,6°С, а самой низкой - 22.1°С - в 1993 году.

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