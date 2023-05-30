За лекарствами люди вынуждены ехать из Мариуполя в Бердянск, из-за нехватки люди умирают, - депутат горсовета
Во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.
"Что касается медицинского обеспечения - люди говорят, что лекарства не хватает. Много случаев, когда рассказывали, что кафиры завозят что-то через Крым на территорию Запорожской области. Многие люди ездили покупать лекарства для своих родственников в Бердянск и это простое лекарство против сосудисто-сердечных заболеваний, от диабета", - сказал он.
Он добавил, что это то, что на подконтрольной территории можно приобрести в любой аптеке.
"Оккупанты заставляют людей искать лекарства. Много случаев, когда старикам не была должным образом предоставлена и быть роковыми последствиями. Мы фиксируем, когда нам это сообщают горожане", - подытожил депутат.
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