Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

"Что касается медицинского обеспечения - люди говорят, что лекарства не хватает. Много случаев, когда рассказывали, что кафиры завозят что-то через Крым на территорию Запорожской области. Многие люди ездили покупать лекарства для своих родственников в Бердянск и это простое лекарство против сосудисто-сердечных заболеваний, от диабета", - сказал он.

Он добавил, что это то, что на подконтрольной территории можно приобрести в любой аптеке.

"Оккупанты заставляют людей искать лекарства. Много случаев, когда старикам не была должным образом предоставлена и быть роковыми последствиями. Мы фиксируем, когда нам это сообщают горожане", - подытожил депутат.