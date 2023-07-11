На днях в украинских медиа много информации о мерах по оказанию почестей жертвам польско-украинского конфликта.

Большинство сопровождаются информационными справками, большинство из которых повторяют польские тезисы о том, что убивали только украинцы, только поляков, о том, что убивали только на Волыни.

Настоящая история более сложная.

Попробую объяснить, что не так в сужении контекста к "Волыни-43", и что остается без внимания.

Слово "Волынь" для украинцев означает одну из красивейших частей страны, прекрасный край лесов и озер, с древней историей, уходящей к Руси. Совсем другое значение оно начинает приобретать для наших западных соседей. "Волынь" (по-польски — мужского рода, с ударением на первом слоге) становится синонимом страшного преступления.

Такое восприятие относительно новое – ему чуть больше десяти лет, но благодаря масс-медиа и политикам оно уверенно вытесняет в сознании поляков первоначальное значение.

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Сочетание этого слова с цифрами "43" устраняет вообще любой другой контекст и воспринимается исключительно как синоним массового убийства, а с недавних пор еще и понятие "геноцид".

Осуществить такую трансформацию исключительно благодаря стараниям нынешних масс-медиа, даже несмотря на их мощное влияние на формирование сознания общества, невозможно. "Волынь-43" - не вымысел польской или российской пропаганды. В основе информационной и политической кампании реальная страшная история об убийствах тысяч людей, произошедших в годы Второй мировой войны. Однако вырванная из более широкого географического и хронологического контекста, приправленная эмоциями и интересами история зазвучала совсем по другому. Фокус только на Волыни и только на 1943 годе формирует искривленную картину происходящего между поляками и украинцами до, во время и после Второй мировой войны.

Действительно, на Волыни особенно летом 1943 года, жертвами были в основном поляки. Но иначе было на Холмщине предыдущего 1942 и следующего 1944, иначе было в Галичине того же 1944 или в Надсянье и Лемковщине в течение 1945-1947 годов.

Более широкий географический и хронологический контекст показывает, что и украинцы, и поляки были одновременно среди тех, кого убивали и тех, кто совершал убийства. Поэтому сделать разделение между палачами и их жертвами по национальному признаку не удастся.

Более широкий контекст не только лучше показывает, что произошло тогда между нашими народами, он может объяснить, почему это стало возможным. Почему в годы одной из самых кровавых войн в истории человечества, украинцы и поляки, которые были жертвами двух тоталитарных режимов — коммунистического и нацистского, столько усилий направили на взаимную борьбу. Почему стали возможными такие страшные проявления взаимной ненависти между жившими рядом.

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Ответ, который предлагают те, кто пользуется суженным фокусом "Волынь-43", очень прост — на смену довоенной идиллии сосуществования двух народов приходит ужасная резня благодаря стараниям украинских националистов. Именно они сумели насадить свою идеологию, которая будто с самого начала предполагала необходимость уничтожения поляков, в головы тихих и спокойных вообще украинцев и толкнули их на убийства.

Как и каждый простой ответ на сложный исторический вопрос – ошибочен. И не только потому, что не найти в идеологии украинских националистов какую-то особенно полонофобию, которая должна стать основой для истребления поляков. Но и потому, что ОУН никогда не владела ресурсом, достаточным для массовой индоктринации общества своими идеями.

До, во время и после Второй мировой, главным мотивационным фактором для большинства украинцев, поддерживавших борьбу украинских националистов, было, в первую очередь, поведение их противников — польских, советских или немецких властей. Именно жестокая оккупационная политика, лишавшая шансов не только на самореализацию, а часто даже на жизнь, толкала в ряды подпольщиков и повстанцев обычных крестьян, далеких от разного рода идеологических конструкций. Обычные украинские крестьяне, недавно далекие от любых политических процессов, были основой украинской нации в целом, и основой украинского освободительного движения ОУН и УПА в частности. Люди из других слоев украинского общества (интеллигенции, военной элиты), несмотря на то, что оставались абсолютным меньшинством, сумели задать организационные рамки, объединившие это большинство, мотивировать их достаточно абстрактной идеей независимой Украины. Большинство участников украинского освободительного движения не знали точно, каким должно стать государство, за которое они борются и даже погибают. Она просто должна была быть иной, чем польские, советские, или немецкой реалии, в которых им не было места потому, что они были украинцами.

Если отважимся шире заглянуть за кулисы "Волыни-43", то увидим те процессы, которые привели к масштабному противостоянию. Ведь и Первая мировая война, и первое военное столкновение между украинцами и поляками на руинах разрушенных этой войной империй, и жестокая дискриминационная политика польской власти (притеснения политических и культурных прав, "пацификация", разрушение украинских храмов) и, наконец, Вторая мировая и новый вооруженный конфликт между украинцами и поляками ― все эти события, которых хватило бы на века истории, произошли в крайне сжатый хронологический период — в тридцать лет, в жизнь одного поколения. Для украинца-галичанина, участвовавшего в антипольской акции в 1944 году, события первой украинско-польской войны 1918-1919 года были не такими уж далекими. Это то, что происходило 25 лет тому назад. Поэтому тот же украинец мог быть участником обоих событий. Хотя очевидно большинство воинов УПА все же были молодыми людьми, не участвовавшими в войне 1918-1919. Но их стремление к реваншу за поражение родителей было, наверное, не меньшим, особенно учитывая память о унижении межвоенного периода, в условиях которых формировались эти молодые украинцы.

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Если мы посмотрим за кулисы "Волыни 43" на те дни, которые ближе к нам, то увидим как стремление мести толкало на военные преступления польских подпольщиков, уничтожавших украинские села на Холмщине или Галичине в 1944, или в Надсянье следующего 1945 года. Мы поймем, как навязанным ненавистной полякам Москвой коммунистам удалось удержаться у власти в послевоенной Польше ― ценой решения "украинского вопроса".

Коммунисты сделали то, к чему по результатам войны стремилось большинство польского общества, то, что до и во время войны обещали осуществить националисты ― Польшу без украинцев, фактически моноэтническое государство.

Уничтоженное, депортированное в СССР, рассеянное по территории северо-западной Польши украинское сообщество, игравшее важную роль в становлении государства (как это было во времена Второй Речи Посполитой), перестало существовать. Поэтому, осмелившись раздвинуть узкие кулисы "Волыни-43", мы сможем понять не только причины и обстоятельства хода конфликта между украинцами и поляками в прошлом, мы получим ответ на вопрос об особенностях нынешних отношений между нашими странами.

Однако кулисы не только сужают возможности обзора, они еще скрывают от зрителя действия, определенных субъектов, которые не появляются на сцене. Так было с событиями на Волыни в 1943, где за кулисами польско-украинского противостояния активно действовали немецкие и советские факторы, заинтересованные в углублении конфронтации. Так же и сейчас за кулисами "Волыни-43" работает российская пропаганда, направленная на ухудшение отношений между нынешними Украиной и Польшей.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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