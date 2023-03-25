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OPINION

За кулисами визита Фумио Кишиды в Украину

Константин Елисеев
25 мартa, 2023 суббота
14:07
Мнение

Визит премьер-министра Японии в Киев пришелся очень своевременно, фактически попав в десятку

Лучшего политического баланса на фоне одновременного пребывания в Москве лидера КНР Си Цзиньпина трудно было найти. Тем более с учетом того, что глава японского правительства прибыл в Киев не только в национальном качестве, но и как глава в Семерке стран. Сам по себе это уже мощный сигнал и для Москвы, и для Пекина, и для всего мира.

По нашей информации Фумио Кишида давно планировал посетить Украину, однако условия безопасности этого не позволяли. Этот визит потребовался как и Киеву по понятным причинам, так и Токио, в частности, из-за внутренних факторов — шансов повысить падающие политические рейтинги японского премьера. Не исключено, что именно из-за последнего фактора этот вояж был назван "первым визитом" главы правительства Японии в зону боевых действий. На самом деле он второй — после посещения премьер-министром Абэ Киева еще в июне 2015 года.

В то же время, обратим внимание на согласованное по результатам визита Совместное заявление об особом глобальном партнерстве между Украиной и Японией. Как консолидированный результат проведенных переговоров, он содержит ряд элементов, незаметных с первого взгляда, однако определяющих с точки зрения перспектив развития взаимоотношений.

Теперь конкретно.

- Прежде всего, Украина высоко оценила "одобрение новой Стратегии национальной безопасности Японии" в декабре 2022 года. Как известно, фундаментальным изменением в стратегическом курсе страны стала официальная фиксация Японией возможности нанесения превентивных ударов по вражеским базам и командным пунктам. Согласно упомянутому выше документу, ракетные атаки против Японии "являются реальной угрозой", а способность контрудара является "ключевой" для сдерживания таких соседей, как Китай и Северная Корея.

- Далее, совместным документом Украины и Японии фактически фиксируется статус-кво по Тайваню, ведь подчеркнута "важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как незаменимого элемента безопасности и процветания международного сообщества". Это вполне конкретное политическое заявление и дополнительный сигнал для региона со стороны Украины.

Совместным документом Украины и Японии фактически фиксируется статус-кво по Тайваню , ведь подчеркнута "важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как незаменимого элемента безопасности и процветания международного сообщества"

- Следующее, вместе с предыдущими двумя сигналами в совместном заявлении содержится также призыв к "соблюдению свободы судоходства и полетов" в соответствии с "международным правом, в частности Конвенции ООН по морскому праву". Здесь, как и в предыдущей позиции, речь идет об Индо-Тихоокеанском регионе. А это достаточно серьезный шаг.

- Не менее значимым шагом является фиксация общей позиции по ситуации в Восточном и Южнокитайском морях. Ранее такие элементы не попадали в совместные заявления, свидетельствуя осторожное равноудаленное отношение Киева к ситуации в регионе.

Если обратить внимание на элементы, которые должны были, но почему-то не попали в текст совместного заявления, то их также несколько. И они так же важны.

- Во-первых, двустороннее партнерство осталось "глобальным", но не "стратегическим". Хотя разговор о важности фиксации уровня стратегического партнерства между нашими странами шел годами. Сейчас был подходящий момент это зафиксировать.

Двустороннее партнерство осталось " глобальным", но не "стратегическим". Хотя разговор о важности фиксации уровня стратегического партнерства между нашими странами шел годами. Сейчас был подходящий момент это зафиксировать

– Далее, нет упоминания о Северных территориях Японии. Обоснованным было бы увидеть это в тексте, ведь Верховная Рада своим Постановлением в октябре 2022 года четко зафиксировала позицию Украины, которая заключается в том, что принадлежащие Японии Северные территории продолжают находиться под оккупацией РФ. Тем более что наша победа – это была бы и победа для Японии, с соответствующими последствиями.

- Следующее, несмотря на мировую вооруженную поддержку Украины, в т.ч. со стороны Японии, в заявлении не содержится ни слова о развитии сотрудничества в сфере ВТС. В свое время в 2018 году две страны подписали Меморандум в сфере обороны. Казалось бы, что пришел момент, когда заложенные устои можно было бы вывести на более высокий уровень.

- В документе также отсутствует позиция об общности действий по привлечению лично путина к ответственности за преступления в Украине. Тем более после заявления G7 в декабре 2022 года с таким призывом и на фоне ордера МКС о его аресте.

Визит японского лидера стал знаковым в контексте подчеркивания глобальных последствий российской агрессии против Украины . А это, безусловно, важно в борьбе за поддержку глобального Юга

Также следует констатировать отсутствие в тексте сигналов о поддержке замораживания российских активов, что, казалось, должно стать "железным общим знаменателем".

- И наконец, трудно объяснить почему в тексте совместного заявления не нашлось места для фиксации темы деоккупации Крыма.

Вместо вывода: визит японского лидера стал знаковым в контексте подчеркивания глобальных последствий российской агрессии против Украины. А это, безусловно, важно в борьбе за поддержку глобального Юга. Визитами индонезийского лидера как глава в G-20 и теперь в Японии складывается добрая традиция учета позиции Украины в глобальном политическом ландшафте. Визитом премьер-министра Японии в Киев завершен цикл визитов лидеров Семеки в Украину накануне Саммита G7 в Хиросиме. Итак, будем надеяться на новые перспективные решения, хорошее основание для чего уже создано.

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Об авторе: Константин Елисеев, украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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