За кражи виски жителя Кривого Рога осудили на полгода
В Кривом Роге вынесен приговор мужчине, который несколько раз украл элитный виски из супермаркета
Мужчина совершал кражи в магазине Varus на микрорайоне 5-й Заречный в Покровском районе города, передает Еспресо.TV .
"Он более пяти раз воровал бутылки элитного виски. Стоимость каждой составляла более 700 грн", - приводит подробности Первый Криворожский.
Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело по факту краж.
Материалы дела передали в Октябрьский районный суд.
Судья Ростислав Дехта приговорил мужчину к 6 месяцам ареста.
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