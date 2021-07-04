За кражи виски жителя Кривого Рога осудили на полгода

Мужчина совершал кражи в магазине Varus на микрорайоне 5-й Заречный в Покровском районе города, передает Еспресо.TV .



"Он более пяти раз воровал бутылки элитного виски. Стоимость каждой составляла более 700 грн", - приводит подробности Первый Криворожский.



Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело по факту краж.



Материалы дела передали в Октябрьский районный суд.



Судья Ростислав Дехта приговорил мужчину к 6 месяцам ареста.



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