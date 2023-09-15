За корректировку ударов по Николаеву: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляке
Правоохранители сообщили о новых подозрениях относительно находящегося на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, передает разведданные из Николаева
Об этом информируют Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора .
Блогер, подозреваемый СБУ в проведении антиукраинских информационных операций по поручению российских спецслужб, также вероятно участвовал в направлении ракетных ударов агрессора по Николаеву во время начала полномасштабной войны РФ.
Следствие установило, что Подоляка получал разведданные о местонахождении Сил обороны Украины и последствиях вражеских "прилетов" от своего информатора - бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас сидит пожизненно за измену. Эту информацию он передавал российским спецслужбам, которым требовались данные о ситуации в городе.
Также прокурор-изменник передавал российским оккупантам сведения об их военнопленных и паролях на украинских блокпостах. Следствие установило, что Подоляка и его информатор общались через Телеграмм-канал, где обменивались текстовыми сообщениями.
Следователи дополнительно сообщили блогеру о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
3 апреля правоохранители уже объявляли подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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