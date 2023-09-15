За корректировку ударов по Николаеву: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляке

Об этом информируют Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора .

Блогер, подозреваемый СБУ в проведении антиукраинских информационных операций по поручению российских спецслужб, также вероятно участвовал в направлении ракетных ударов агрессора по Николаеву во время начала полномасштабной войны РФ.

Следствие установило, что Подоляка получал разведданные о местонахождении Сил обороны Украины и последствиях вражеских "прилетов" от своего информатора - бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас сидит пожизненно за измену. Эту информацию он передавал российским спецслужбам, которым требовались данные о ситуации в городе.

Также прокурор-изменник передавал российским оккупантам сведения об их военнопленных и паролях на украинских блокпостах. Следствие установило, что Подоляка и его информатор общались через Телеграмм-канал, где обменивались текстовыми сообщениями.

Следователи дополнительно сообщили блогеру о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

3 апреля правоохранители уже объявляли подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.