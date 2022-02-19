За кибератаками на украинские банки стоит Россия, - Белый дом
Соединенные Штаты заявили, что за кибератаками на украинские банки стоит Россия
Об этом на брифинге рассказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер, сообщает сайт Белого дома .
По ее словам, инфраструктура ГРУ была подмечена за передачей больших объемов информации на украинские IP-адреса и домены.
"Россия любит действовать в тени и рассчитывает на длительный процесс определения авторства. Мы считаем, что российское государство несет ответственность за массированные атаки на украинские банки на этой неделе", – сказала Нойбергер.
США считают, что россияне нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и подготовки к проведению взрывных киберопераций.
"Эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия совершит в будущем военные действия против Украины", - отметила Нойбергер.
- 15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Действие", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.
- 16 февраля кибератака на сайт Минобороны продолжилась , он будет полноценно работать после обновления серверов.
- Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что 15 февраля на Украину совершили мощнейшую в истории DDoS-атаку для дестабилизации ситуации в стране. В то же время в Кремле заявили, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на украинские сайты.
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