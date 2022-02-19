За кибератаками на украинские банки стоит Россия, - Белый дом

Об этом на брифинге рассказала заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер, сообщает сайт Белого дома .

По ее словам, инфраструктура ГРУ была подмечена за передачей больших объемов информации на украинские IP-адреса и домены.

"Россия любит действовать в тени и рассчитывает на длительный процесс определения авторства. Мы считаем, что российское государство несет ответственность за массированные атаки на украинские банки на этой неделе", – сказала Нойбергер.

США считают, что россияне нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и подготовки к проведению взрывных киберопераций.

"Эти подрывные кибероперации могут быть использованы, если Россия совершит в будущем военные действия против Украины", - отметила Нойбергер.

15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Действие", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.

16 февраля кибератака на сайт Минобороны продолжилась , он будет полноценно работать после обновления серверов.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что 15 февраля на Украину совершили мощнейшую в истории DDoS-атаку для дестабилизации ситуации в стране. В то же время в Кремле заявили, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на украинские сайты.

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