За хранение яхты Абрамовича порт в Турции может попасть под санкции

Об этом сообщает Financial Times.

Известно, что приватный турецкий порт, в котором находится 140-метровая Solaris, принадлежит лондонскому холдингу Global Ports Holding.



"Global Ports Holding является крупнейшим в мире оператором круизных портов. В распоряжении компании 22 терминала в 14 странах. В их док в Бодруме на прошлой неделе прибыло 140-метровое судно Solaris. Официально яхта зарегистрирована на Beautiful Seascapes Limited, но конечным владельцем является Абрамович", – рассказывают в издании.

Британским владельцам турецкого порта за нарушение санкций может грозить тюремное заключение. Компании могут вынести огромный штраф. Но полный размер наказаний будет определять Британская судебная система.

Ранее сообщалось, что Абрамович спасает свои яхты от санкций в Турции.

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