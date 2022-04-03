За хранение яхты Абрамовича порт в Турции может попасть под санкции
Оператор портов, скрывающий яхту подсанкционного олигарха Романа Абрамовича, может попасть под санкции Великобритании
Об этом сообщает Financial Times.
Известно, что приватный турецкий порт, в котором находится 140-метровая Solaris, принадлежит лондонскому холдингу Global Ports Holding.
"Global Ports Holding является крупнейшим в мире оператором круизных портов. В распоряжении компании 22 терминала в 14 странах. В их док в Бодруме на прошлой неделе прибыло 140-метровое судно Solaris. Официально яхта зарегистрирована на Beautiful Seascapes Limited, но конечным владельцем является Абрамович", – рассказывают в издании.
Британским владельцам турецкого порта за нарушение санкций может грозить тюремное заключение. Компании могут вынести огромный штраф. Но полный размер наказаний будет определять Британская судебная система.
- Ранее сообщалось, что Абрамович спасает свои яхты от санкций в Турции.
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