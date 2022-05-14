За Хортицу Запорожье будет рвать каждого оккупанта, - волонтер "Легиона Свободы" Денисов
Волонтер "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что по версии "ватных пабликов" на Хортице расположены секретные базы НАТО, которых там нет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Это уже не первый удар по Хортице, разрушены несколько зданий. Жертв нет. По версии "ватных пабликов" там располагаются секретные базы НАТО, и орки лупят по этим базам, чтобы уничтожать наемников. Никаких секретных баз там нет. Самый большой пожар начался в сердцах Запорожцев. Орки просто не понимают, что за Хортицу Запорожье будет не просто бить, Запорожье будет рвать каждого оккупанта. Это святое для нас место. Они этого не понимают, но мы им объясним", - заявил Денисов.
Также волонтер "Легиона Свободы" добавил, что Днепровская ГЭС находится под надежной защитой.
"Там есть спецподразделения, которые его охраняют, и определенная система пропуска. Защитники будут жестко пресекать любые попытки русни его взорвать или устроить диверсию. Это стратегический объект, от которого зависит функционирование многих стратегических предприятий и жизни мирных украинцев", – объяснил Денисов.
- В четверг, 12 мая, оккупанты ударили крылатой ракетой по заповедной части острова Хортица.
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