За хищения на реконструкции школы: в Киеве коммунальщикам объявили подозрения

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По результатам проведенных следственных действий 18 августа Соломенской окружной прокуратурой сообщено о подозрении руководителю коммунального предприятия "Соломенка-Сервис", директору подрядной организации и инженеру технадзора по факту растраты и присвоения средств местного бюджета, выделенных на проведение реконструкции средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальное предприятие заключило с подрядной организацией договора на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы на проспекте Отрадном в Соломенском районе города Киева.

Так, в соответствии с договорами стоимость работ составила более 230 млн грн, которые коммунальным предприятием перечислены подрядной организации.

"В дальнейшем директором коммунального предприятия вместе с уполномоченным лицом на осуществление технического надзора приняты и подтверждены акты приемки выполнения строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ на сумму почти 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации. Установлено, что предприятия, которые выступали субподрядчиками, имеют явные признаки фиктивности - не отчитывались в налоговый орган, не имели производственных и трудовых мощностей, а документооборот между предприятиями осуществлялся только с целью сокрытия фактов хищения средств местного бюджета.

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