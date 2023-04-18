Зеленский посетил защитников в Авдеевке

Начну с того, что сегодня, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке, где вручил нашим военным государственные награды. И это очень важно, потому что военные должны понимать, что они вместе со своим Верховным Главнокомандующим. Также то, что военные защищают крайне важные участки фронта, что отмечает наше общество.

Авдеевка – это одно из самых горячих направлений на линии фронта, где враг продолжает попытки наступать. Хотя таких участков сейчас у нас есть несколько: Авдеевка, Марьинка, Бахмут. Кстати, если вспомним о Бахмуте, то сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал о том, что противник не оставляет намерения захватить Бахмут и любой ценой сосредотачивает здесь свои усилия, увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. А наши бойцы наносят максимальные потери противнику и продолжают удерживать этот город-крепость. Генерал Сырский говорит, что на пяти направлениях враг проводит наступательные действия. А руководитель ГУР генерал Буданов отметил, что враг переходит уже к оборонительной концепции, хотя остается только два горячих участка, где враг пытается наступать.

Текущая ситуация на поле боя

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса, считает, что учитывая, на каких участках враг проводит наступательные операции, а на каких мы проводим наступательные действия, следует признать, что пока инициатива за противником. Потому что он имеет преимущество в количестве личного состава, в вооружении и боевой техники. Враг наносит удары на пяти участках, на которых мы ведем оборонительные действия. Украинские войска сегодня нигде не наступают. Они сдерживают противника или производят так называемые предупредительные действия. Таким образом, если говорить об общей ситуации, то россияне начинают переходить к стратегической обороне, кстати, по своей инициативе, потому что они оказались неспособны накопить достаточно ресурсов и проводить какие-то активные боевые действия. Но говорить, что мы перехватили инициативу и сейчас диктуем условия противнику, было бы рано. Противник на пяти отдельных участках пытается совершать хоть и локальные, но наступательные действия, что также рассматривается как инициатива, находящаяся в руках врага. Но не следует забывать и отдавать себе отчет, в каких сложных боевых условиях мы ведем сейчас наши военные действия.

На основании открытых источников Пентагона мы подготовили карту с размещением российских войск на территории Украины. И получается так, что самая большая группировка русских войск - от Белогоровки до Угледара, где находится около 80 тысяч живой силы врага.







Группа российских войск на севере Луганщины насчитывает около 49 тыс. И мы посчитали, что там находится 180 тыс. личного состава. Но интересно, что ГУР на январь давало анализ российского присутствия, и речь шла где-то о 326 тыс. российских военных, действующих на территории Украины. Однако заметны разногласия в показателях.

Грабский объяснил, что речь идет не обо всей линии фронта. Часть сил и средств расположены на участках, которые здесь не обозначены. То есть пусть это будет несколько десятков тысяч, но они размазаны на расстоянии примерно в 600 км. Это уже будет примерно до 200 тыс. И не забываем о таком понятии как второй эшелон, где противник пытается рассредоточить свои силы и средства. И третье понятие, когда ГУР называло свои цифры, то подразумеваются все вооруженные формирования РФ, задействованные на тех или иных направлениях. Речь идет о группировке первого эшелона и, пожалуй, о министерстве обороны, потому что трудно сосчитать подразделения сил Росгвардии, частные военные структуры. Это не только вагнеровцы, но и десятки других ЧВК, воюющих на стороне России. Также это подразделения чеченских нерегулярных сил. С учетом потерь можно говорить, что суммарное количество россиян, действующих на наших фронтах, составляет до 300 тысяч личного состава с пока находящимися на территории РФ резервами.

Полковник запаса рассказал, что в Белгородской области находится достаточно мощный вражеский потенциал концентрации сил и средств. Также есть подразделения, проходящие обучение в пяти учебных центрах Беларуси. По разным оценкам – от пяти до семи тысяч, которые на конвейерном цикле проводят подготовку и пополняют ряды оккупантов. Поэтому я не вижу большой разницы между теми данными, которые озвучивало ГУР и тем, что отражено на карте. Речь идет об ударных группировках и мы видим направления ударных группировок. Они полностью совпадают с данными, которые подавало ГУР.

Грабский заметил, что русские войска нашли для себя некую золотую жилу, которая дает им возможность продвигаться. Это единственная доступная тактика для них. Они довольно эффективно и умело используют тактику малых штурмовых групп. Противник создал штурмовые отряды "Штурм Z", которые широко используются и являются ярким свидетельством импровизированного подхода к боевым действиям. И враг долго может использовать именно такую тактику.

Мы находимся в напряженном периоде нашей истории, когда и Украина, и Россия осознают важность грядущих наступательных операций. Россия будет продолжать вести изнурительные боевые действия на Донетчине, а для нас более целесообразным остается южное направление. Конечно, это не значит, что наступление будет проводиться именно там. Об этом знает только наше Верховное Главнокомандование. Ситуация остается напряженной и мы должны спокойно и взвешенно наблюдать за развитием событий.

Боеприпасы Украине от Египта

А дальше о поставках боеприпасов в Украину от страны, которая изначально собиралась продавать это вооружение в РФ, о чем писали в издании The Washington Post, опираясь на новые слитые файлы из Пентагона. Итак, речь идет о Египте. История состоит в том, что американской стороне стало известно, что где-то в январе этого года Египет вел переговоры с РФ о поставках 40 тысяч ракет калибра 122 мм, это неуправляемые реактивные снаряды в систему "Град". Каир и Москва даже согласовали цену за каждый снаряд, примерно $1500 за одну единицу, и должны были заключать контракт. Но в марте в Каир приезжали представители Вашингтона, а затем туда поехал министр обороны США Ллойд Остин, попросивший президента Египта обеспечить поставки артбоеприпасов в Украину. Сначала руководство Египет ничего не ответило, а позже внутренне приняло решение о поставках боеприпасов 122 мм и 155 мм в Украину. А визит, который планировался из Каира в Москву, был отменен. Интересно, что эти боеприпасы будут выкупаться американской стороной и передаваться в Украину. А еще в Египте есть значительное количество советских систем, в частности, ракетное вооружение и зенитно-ракетные комплексы С-300, "Бук", С-125. То есть, те ракеты, которые мы можем использовать для усиления нашей ПВО. По-моему, будет очень хорошо, если и дальше удастся убедить Египет, чтобы получать ракеты в наши зенитно-ракетные системы.

У американцев есть рычаги влияния на Египет, потому что эта страна ежегодно получает около $1 млрд помощи от США. Каир зависит от Вашингтона во многих проектах.

Масштабные учения НАТО

В Польше начинается подготовка к крупным военным учениям "Anakonda-23", где будет представлено по меньшей мере 13 тысяч военных из разных стран НАТО.

Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша — Украина", рассказал, что сценарий этих учений отвечает тем вызовам, которые есть на данный момент. Он вспомнил, что побывал на этих учениях в 2016 году и тогда сценарии учений отвечали тем угрозам, которые были в то время. А на учениях 2023 будут сценарии, которые мы можем сейчас видеть в Украине, в условиях большой войны и масштабной агрессии России. А также тем угрозам, которые сегодня создает Россия для Польши и других стран нашего региона.

По поводу учений добавлю к комментарию господина Дариуша, что значительная составляющая будет посвящена и усилению логистических возможностей, потому что сейчас переброска техники в Украину сопровождается рядом логистических проблем, связанных с пересечением границ, нехваткой вагонов для тяжелой техники. Это происходит в условиях, когда Польша не воюет, и представители НАТО понимают, что такие проблемы необходимо как-то решать и создавать условия, чтобы переброска техники вдоль границ НАТО осуществлялось быстро и беспрепятственно. Очевидно, это будет еще одним вызовом для стран, участвующих в учениях "Anakonda-23".



Кстати, после этого последует ряд учений по всей восточной оси стран Альянса, что должно быть реакцией на действия РФ. Так что, условно говоря, мы видим, что НАТО трансформируется и прилагает значительные усилия, чтобы взаимодействие между странами НАТО в отражении российской агрессии становилось реальным и действенным механизмом.