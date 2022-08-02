За каждой ракетой HIMARS и MLRS четко определена цель. Колонка Сергея Згурца

Сегодня сделаю упор на оружии, которое мы получаем и на людях, которые это оружие используют и учатся эффективно применять его против коварного врага.

Новый пакет военной помощи от США

США передают Украине очередной транш военной помощи на сумму 550 млн долларов . В этот пакет входит поставка артбоеприпасов калибра 155 мм, а также управляемые ракеты для дальнобойных систем HIMARS и MLRS. Это оружие передается по решению президента Байдена по запасам Министерства обороны США. Общее количество артбоеприпасов калибра 155 мм составит 449 тысяч плюс одна тысяча управляемых артвыстрелов этого же калибра.

Напомню, когда мы начинали активную фазу войны, запасов наших советских снарядов калибра 152 мм было в восемь раз меньше, чем у нас сейчас. У нас тогда было мало боеприпасов, что влияло на ход боевых действий. Мы помним динамику, когда враг использует 20 выстрелов против наших позиций, а мы используем один.

Сейчас ситуация меняется. Сегодня на поле боя есть соотношение один к шести. То есть, мы поднимаем наш потенциал, опираясь на возможности артиллерийских систем калибра 155 мм, которые мы получили от разных стран: США, Франция, Германия. У нас сегодня 300 артсистем калибра 155 мм. Конечно, это меньше, чем у противника. Враг использует на поле боя 1500 артиллерийских систем разного калибра и пока имеет количественное преимущество. Это количественное преимущество уже не позволяет врагу реализовать стратегию огневого вала , когда он просто продавливал нашу оборону. Также он не может реализовать стратегию огневого вала, потому что есть дальнобойные системы HIMARS, уничтожающие склады, где враг накапливал боеприпасы для своей артиллерии.



У нас есть общее количество пусковых установок HIMARS и MLRS - 22 единицы высокоточных ракетных систем. Все эти HIMARS и MLRS могут запустить в одном залпе 168 ракет. Каждая из этих ракет имеет дальность 80 км и имеет индивидуальную наводку, с точностью почти до 1 метра. Каждая ракета – это отдельная уничтоженная цель противника. HIMARS уничтожили вражеских составов более 50, а также командные пункты, средства радиоэлектронной борьбы и мосты.

Вопрос количества HIMARS и MLRS производен от того, какое количество ракет мы получим от США. Новый пакет военной помощи позволяет вычислить количество ракет, полученных от США. Если мы вычтем из этого пакета 550 млн стоимости артбоеприпасов, то на остаток суммы будет в пределах 400 млн. К тому же стоимость одной управляемой ракеты, в зависимости от типа, составляет в пределах 105 – 150 тысяч, то можем рассчитывать, что в этом пакете мы получим около 3 тысяч ракет к системам HIMARS и MLRS. Это значительное количество потому, что за каждой ракетой есть четко определенная уничтожаемая цель.



Напомню, что в США на 2021 год было изготовлено 50 тысяч ракет, а заказ на текущий год в США составляет около 9 тысяч ракет. Изготовление этих ракет медленно, когда в перспективе посмотрим на нашу оборонную промышленность, нужно поднимать вопрос участия нашей оборонки в изготовлении высокоточных вооружений для HIMARS, и это будет страховой вариант, что логично для Украины в перспективе.

Враг ищет варианты защититься от HIMARS

Впервые США заявили о том, что оказание помощи будет продолжаться и дальше. Россия сегодня впервые заявила о том, что США уже вовлечены в конфликт в Украине. Поводом такого странного заявления Министерства обороны РФ было интервью заместителя руководителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, британскому изданию The Telegraph . На вопрос журналистов издания о том, как удается так точно использовать HIMARS и MLRS против целей на поле боя, Скибицкий ответил, что используют информацию в реальном режиме времени, а затем поправился и сказал, что они используют спутниковые данные, получаемые от партнеров, поэтому четко знают о целях. На основании фразы "используем информацию в реальном времени", Конашенков (руководитель отдела информации Министерства обороны РФ – ред.) дал комментарий, что украинцы получают данные со спутников США, а это значит, что США участвуют в боевых действиях и это накладывает на них ответственность. Эти заявления Конашенкова не имеют никакого отношения к влиянию на ход боевых действий, но мы еще раз видим, что любые возможности враг использует, чтобы расшатать устойчивость в подходах к использованию вооружений.



Чтобы иметь эффективный потенциал на поле боя, нужно иметь не только вооружение, но и обученный личный состав. Мы учили своих военных в США, Германии. HIMARS уничтожают враждебные цели, но не освобождают территорию. Для этого нужно хорошо обученная пехота. И здесь на передний план выходит инициатива Великобритании , которая обязалась каждые три месяца готовить 10 тысяч украинских военных, а это две полноценные бригады.