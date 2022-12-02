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За карту с Крымом в составе РФ: В Латвии на 10 тысяч евро оштрафовали телеканал "Дождь"

2 декабря, 2022 пятница
15:59
Мир Латвия

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) наложил на телеканал "Дождь" штраф в 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе РФ

Об этом сообщает председатель совета Иварс Аболиньш в твиттере.

"Телеканал "Дождь" должен уважать и соблюдать законы Латвии. Дальнейшие действия NEPLP будут законными и будут соответствовать законам Латвии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал обозначил оккупированный Крым как часть России и назвал российскую армию "нашей армией". Позже Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал российский телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения Совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала. Это дело – второе серьезное нарушение за последние месяцы.

Известно, что против телеканала возбудили дело об административном правонарушении из-за высказываний ведущего о поддержке оккупантов.

  • 2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов . По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, фраза, сказанная ведущим, создает ощущение у зрителя, что телеканал занимается оказанием помощи армии РФ, но это будто бы не соответствует действительности. В соцсетях массово требовали закрыть телеканал и выслать сотрудников из Латвии, где сейчас базируется редакция.

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