За издевательства над котенком житель Лубен получил полгода ареста

Лубенский горрайонный суд Полтавской области вынес приговор Евгению Шкоде, которого почти год назад уличили в издевательстве над 4-месячным котенком. 28 июля судья Олеся Алтухова назначила ему полгода ареста. О решении суда сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает Еспресо.TV.



Происшествие произошло в ноябре 2020 года в Лубнах. Местные волонтеры обратились в полицию с заявлением о том, что в одном из общежитий человек держит животное, над которым систематически издевается.



Странное нытье, которое продолжалось несколько дней, заметил сосед. Он выглянул в окно и увидел котенка, который висел на веревке на 5-м этаже. Сразу обратился в местные зоозащитников. Первой на место приехала Татьяна Нестеренко, которая жила неподалеку. Она отобрала искалеченное животное и начала лечение в различных ветеринарных клиниках.



Между тем полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК (умышленное жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья). Из-за полученных травм кошка ослепла на оба глаза (один ей пришлось удалять), имела черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов (пришлось удалять матку) и стала хромать.



Следователи выяснили, что к этому живодерству причастен 31-летний Евгений Шкода, ранее уже имевший проблемы с законом. В сентябре 2016 года его приговорили к 3 годам условно за кражу в феврале 2017 года - к 3,5 года заключения за покушение на кражу и хранение наркотиков. Он вышел из тюрьмы условно-досрочно в апреле 2019-го, имея год неотбытого наказания, приводит дополнительные подробности интернетиздание Полтавщина .



Беспризорного 3-4 месячного котенка Евгений Шкода подобрал в подъезде дома и принес в свой дом. Он жестоко бил животное, а когда к нему пришли, пытался скрыть. Уже в апреле 2021-го ему предъявили обвинение в живодерстве.



На суде Шкода отрицал причастность к издевательству над котенка. Заявлял, что подобрал кошечку уже в таком состоянии, а на веревке привязал, потому что искупал животное и не хотел, чтобы оно испачкалось. В окно кошка якобы перевесилась сама.



Его показаниям судья не поверила и признала мужчину виновным в жестком обращении с животным. В качестве наказания она назначила 6 месяцев ареста.



Чтокасается пострадавшей кошки, то сейчас она живет у той же волонтера, которая отобрала ее у Евгения Шкоды. Татьяна Нестеренко назвала кошку Виктория. Животное живет вместе с еще несколькими котами и уже приспособилось к новым условиям.





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