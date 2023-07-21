За июнь украинцы задонатили на ВСУ рекордные 2,4 млрд. грн
Только за июнь 2023 украинцы направили рекордные 2,4 млрд грн на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины, которые организовывали собрание для Вооруженных сил Украины. За пол года общая сумма донатов составила 8,4 млрд. гривен
Об этом сообщает Опендатабот.
"За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го. Наибольшее собрание - у платформы United24, рекорд за все время большой войны. Донаты остальных фондов также заметно выросли.
По данным Опендатабота, основную часть донатов за первое полугодие собрала платформа United24 – 5,54 млрд грн или 66% от общего объема. На счета фонда "Вернись живым" поступило 1,81 млрд грн (22%), а в фонд Сергея Притулы - около 1 млрд грн (12%).
Отмечается, что подавляющее большинство средств, перечисленных на счета United24, предназначено на нужды ВСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные жертвовали на медицинскую помощь и на восстановление Украины – это 0,45 млрд грн и 0,16 млрд грн соответственно.
Кроме того, в июне на оборону украинцы пожертвовали 2,4 млрд грн. Опендатабот называет такую сумму абсолютным рекордом. Это почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум фиксировали в июле прошлого года – 2,24 млрд грн.
При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд грн в месяц.
Похожая ситуация сложилась и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросло собрание "Вернись живым" - 0,34 млрд грн против "средних" 0,29 млрд грн в течение января-мая текущего года. Рост в Фонде Сергея Притулы составил 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд грн, тогда как в среднем в этом году на счета заходило 0,16 млрд грн.
- 15 июля луцкий волонтерский штаб "Ангар" получил самый большой донат с начала полномасштабной войны с Россией - один миллион 118 тысяч 766 гривен. Известно, что благотворители захотели остаться непубличными.
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