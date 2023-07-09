Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в интервью Bloomberg.

"Сколько - секрет. Я бы не сказал, что мы такие молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. Это так мало мы сделали в 2022 году", - заявил министр.

Отмечается, что поставки оружия в Украину от США и их союзников были основным направлением в войне, но Киев спешит наращивать собственное производство, чтобы не зависеть от благотворительности. Впоследствии Камышин стремится снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира", – сказал он.

По данным издания, внутренний выпуск боеприпасов наращивается, хоть и с низкой базы. Однако скорее начали сходить с конвейеров украинские противотанковые комплексы "Стугна-П". Наращивание производства танков и бронетехники является следующим приоритетом, но, по словам Камышина, это займет 3-6 месяцев.