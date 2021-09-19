За и против ЛГБТ. Противоположные стороны собрались возле Оперы и Университета им. Шевченко, посередине полиция

Сторонников ЛГБТ-ценностей можно увидеть на улице Владимирской, а именно на отрезке между Богдана Хмельницкого и бульваром Тараса Шевченко, то есть между правлением Национальной академии наук и памятником Михаилу Грушевскому, передает Еспресо.TV .



Противники ЛГБТ в свою очередь тоже расположились на Владимирской, но уже по бульвару. Их можно увидеть на входе в Национальный университет имени Тараса Шевченко и Шевченковском парке.



Защитники традиционных семейных ценностей, а это представители политических партий "Правый сектор", "Свобода", "Братство", общественной организации "Традиция и порядок", ветераны войны с Россией, верующие разных направлений христианства выдвинули свои требования.



Об этом можно прочитать в "Правого сектора":



"1. Не принимать законопроект №5488, как угрожающий реализации базовых прав граждан на свободу слова, мысли и вероисповедания.



2. Исключить из регулятивных правовых актов в сфере образования и текстов учебников нормы и положения о половом воспитании на основе ЛГБТ-идеологии.



3. Запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов", "фестивалей квир-культуры" и т.п. ".



Зато общественная организация "КиевПрайд" просит депутатов Верховной Рады принять законопроект №5488 . Это является главной темой их сегодняшнего мероприятия.



Антагонистов разъединяют кордоны полиции и Нацгвардии.



Как и в прошлые разы при проведении КиевПрайд, маршрут шествия участников ограничено металлическими сетками.



Приведенные фотографии сделанные на месте событий и взятые со страниц участников обеих акций в соцсетях

































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