За Грузию стоит жить и стоит умереть, - Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

Об этом сообщает " Грузия-Online ".

"Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - говорится в его письме, которое обнародовал адвокат Ника Гварамия.

Саакашвили намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.

Саакашвили добавил, что "голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни" и что он "готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть".