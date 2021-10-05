За Грузию стоит жить и стоит умереть, - Саакашвили назвал условие прекращения голодовки
Експрезидент Грузии Саакашвили будет голодать, пока он и задержанны из-за него люди не будут освобождены
Об этом сообщает " Грузия-Online ".
"Я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены", - говорится в его письме, которое обнародовал адвокат Ника Гварамия.
Саакашвили намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.
Саакашвили добавил, что "голодание, в любом случае, продлится до конца моей жизни" и что он "готов подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть".
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Саакашвили.
- Украинский консул посетила третьего президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави.
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