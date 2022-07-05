За государственную измену будут судить помощника нардепа от "Слуги народа"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, являясь российским агентом, помощник народного депутата осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Чиновника во время его поездки в Москву завербовал сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Юрий Водолазкин. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

Предатель передавал российскому куратору разведывательные данные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на Востоке Украины. За такое сотрудничество с врагом ежемесячно получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. дол.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

В СБУ не разгласили имя подозреваемого, однако опубликовали видеозапись его допроса. Как выяснило издание DW, речь об Игоре Гармашове, помощнике члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, мажоритарщике от Харькова Юрии Здебском ("Слуга народа").

Здебский, до 2018 года служивший в Государственной пограничной службе, рассказал DW, что Игорь Гармашов долгое время был его опосредованным начальником и работал в департаменте международного сотрудничества пограничников.

"Когда меня избрали депутатом, я пригласил его к себе, как человека, осведомленного в работе пограничной службы, человека, который много лет решал вопрос демаркации границы", - отметил депутат.

Он добавил, что помощник работал в основном из дома, посылал помощнице документы и запросы в органы государственной власти. По словам депутата, это была служебная, а не тайная информация. Здебский говорит, мол, был в шоке, когда того задержали, и заверил, что сотрудничает со следователями СБУ.

Из документов, размещенных на сайте парламентского комитета по нацбезопасности, следует, что Гармашов был секретарем рабочей группы по развитию и усовершенствованию законодательного обеспечения государственной пограничной политики Украины.

Шевченковский районный суд Киева должен приступить к слушанию дела Игоря Гармашова 12 июля. За государственную измену в условиях военного положения ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

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