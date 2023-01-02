За госпредательство и коллаборационную деятельность будут судить трех представителей оккупационных властей Херсонщины

Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.

"Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, расследованием установлено, что до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Херсонского городского совета перешел на сторону врага.

Он добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Участвовал в заседании так называемого Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", - говорится в сообщении.

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Также добавляется, что другой обвиняемый добровольно занял псевдодолжность "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью".

Он, в частности, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призывал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство.

Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".

В настоящее время двое обвиняемых находятся в розыске.

29 декабря в Украине приговорили к 10 годам заключения информатора российского оккупанта Игоря Стрелкова-Гиркина, который передавал врагу информацию о перемещении ВСУ.

Офи 30 декабря СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области.