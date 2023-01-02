За госпредательство и коллаборационную деятельность будут судить трех представителей оккупационных властей Херсонщины
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и "председателя Херсонской городской администрации"
Об этом стало известно из telegram-канала Офиса Генерального прокурора.
"Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В частности, расследованием установлено, что до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Херсонского городского совета перешел на сторону врага.
Он добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".
Участвовал в заседании так называемого Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", - говорится в сообщении.
Читайте также: С 24 февраля украинские партизаны совершили по меньшей мере 30 доведенных до конца покушений на коллаборантов
Также добавляется, что другой обвиняемый добровольно занял псевдодолжность "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью".
Он, в частности, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призывал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство.
Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".
В настоящее время двое обвиняемых находятся в розыске.
- 29 декабря в Украине приговорили к 10 годам заключения информатора российского оккупанта Игоря Стрелкова-Гиркина, который передавал врагу информацию о перемещении ВСУ.
- Офи 30 декабря СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное