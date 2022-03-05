"За госизмену": СБУ при задержании ликвидировала участника первых переговоров с РФ Киреева, - СМИ
Служба безопасности Украины при задержании застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленных собеседников в силовом блоке и политических кругах, передает Еспресо.TV .
"Он уже покойник", – сообщили в комментарии изданию.
По словам собеседников УП в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.
Также информацию о том, что Киреева застрелили, подтвердили и изданию Обозреватель . Журналисты издания также обратили внимание на то, что в офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имя не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева.
Кроме того, о ликвидации члена первой Гомельской делегации Украины Дениса Киреева стало известно изданию Зеркало недели.
Издание пишет, что Киреев является "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.
В то же время, в промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".
Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
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