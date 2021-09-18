За голосование на "выборах" в Госдуму жителям ОРДЛО оккупанты дают "Сникерс". Фотофакт

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Вчера, 17 сентября, "активисты" выехали из Донецка в приграничный российский город Матвеев Курган. Кроме "избирателей" было еще несколько автобусов, в которых людей везли получать паспорта РФ.



"Всем, кто вчера отправился в поездку, был выдан сухпай, в который вошли: печенье, яблоко, "Сникерс", вода и влажные салфетки", - приводит подробности DonPress .



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По словам соучредителя украинской "Восточной правозащитной группы" Павла Лисянского, у "власти" ОРДЛО есть план, чтобы на псевдовыборах в Госдуму проголосовали 450 000 жителей "Л-ДНР", имеющие с российские паспорта.



В первый день выборов, вчера, 17 сентября, в России проголосовали около 80000 жителей ОРДЛО, рассказал Лисянский.



В это количество включены и те, кто выезжал на участки в Ростовской области, и те, кто голосовал онлайн.



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По словам правозащитника, людей заставляют голосовать за партию Путина "Единая Россия".



Кроме того, медики обеспокоены, что такие "избирательные" туры приведут к еще худшей эпидемиологической ситуации в ОРДЛО.

17-19 сентября 2021 года в РФ происходит трехдневное голосования на "выборах" в Госдуму.

В 39 регионах также буду "выбирать" депутатов местных парламентов, в 9 субъектах РФ - губернаторов, в 11 областных центрах - городских глав.





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