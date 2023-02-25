За год войны российские олигархи потеряли около $67 млрд, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов. Через год олигархи потеряли $67 млрд из своего совокупного состояния.

Авторы утверждают, что падение произошло на 20%, что более чем в четыре раза больше, чем у остальных входящих в список Bloomberg Billionaires Index.

Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России из его состояния было уничтожено $6,7 млрд.

"Анализ ультрабогатых российских слоев населения свидетельствовал, что несколько раундов различных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. На самом деле совокупный капитал миллиардеров снизился уже через несколько недель после вторжения", - отметили журналисты.