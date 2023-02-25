За год войны российские олигархи потеряли около $67 млрд, - Bloomberg
С начала полномасштабного вторжения 23 российских олигарха суммарно потеряли состояние на около 67 млрд долларов США
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что по состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов. Через год олигархи потеряли $67 млрд из своего совокупного состояния.
Авторы утверждают, что падение произошло на 20%, что более чем в четыре раза больше, чем у остальных входящих в список Bloomberg Billionaires Index.
Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России из его состояния было уничтожено $6,7 млрд.
"Анализ ультрабогатых российских слоев населения свидетельствовал, что несколько раундов различных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. На самом деле совокупный капитал миллиардеров снизился уже через несколько недель после вторжения", - отметили журналисты.
- Напомним, страны Европейского Союза поздно вечером в пятницусогласовали десятый пакет санкций против России , символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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