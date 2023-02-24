За год войны Россия потеряла в Украине более 146 тыс. солдат, 3363 танка и 474 РСЗО
За минувшие сутки, 23 февраля, Российская Федерация потеряла на украинской земле 970 военных, 11 артсистем, 7 бронемашин и 4 БПЛА
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 3363 (+13)
- боевых бронированных машин – 6600 (+7)
- артиллерийских систем – 2363 (+11)
- РСЗО – 474 (+3) ед.
- средств ПВО ‒ 247 (+3)
- самолетов – 299 (+0)
- вертолетов – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9)
- специальной техники ‒ 229 (+1)
Окончательные данные уточняются.
В течение суток 23 февраля вражеские войска безуспешно наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. А ВСУ отразили около 100 атак россиян.
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