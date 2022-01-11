За год цены в промпроизводстве Украины выросли на 62,2%, - Госстат
По сравнению с декабрем 2020 года цены в промышленности Украины в декабре 2021 года выросли на 62,2%
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Госстата.
Ранее статведомство сообщало, что в 2020 году (декабрь против декабря 2019 года) рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м - 7,4%, в 2018-м - 14,2%, 2017-м - 16, 5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 выросли на 74,2%, в поставках за пределы страны - на 24,5%.
Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2021 года выросли на 2,7% после роста в ноябре на 4,3%, октябре – на 12,5%, сентябре – на 0,7%, августе – на 5,4 %, июле – на 2,6%.
В то же время Госстат отмечает: среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году (январь-декабрь к январю-декабрю 2020 года) составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%, тогда как в предыдущие годы также фиксировался рост цен: 2019 году – 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году – 20,5%, 2015 году – 36%.
- Напомним, по данным Госстата, за 2021 год цены в Украине выросли на 10% – рекордный показатель с 2017 года.
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