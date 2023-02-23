За год россияне нанесли 225 ударов по 112 жизненно важным объектам инфраструктуры Украины

Об этом рассказал во время пресс-конференции генпрокурор Украины Андрей Костин.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было разрушено или повреждено более 81 тысяч гражданских объектов. Это 62 229 жилых домов, 2309 учебных и воспитательных заведений, 97 религиозных построек, 462 медицинских заведения и другие сооружения.

За это время россияне повредили или уничтожили в Украине 4040 инфраструктурных сетей – газопроводов, водопроводов, электросетей.

С октября 2022 года враг целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру в Украине, в частности, энергетическую. Всего за год полномасштабного вторжения было нанесено 255 ударов по 112 объектам. Более 77% ударов, 197 – с октября по февраль.

"Мы рассматриваем эти атаки как умышленное создание непригодных для жизни условий. Что соответствует одному из признаков геноцида, указанному в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – отметил Андрей Костин.

Он добавил, что агрессия России повлекла за собой долгосрочный ущерб окружающей среде, который весь мир будет испытывать в течение десятилетий. Ущерб украинской экологии, по данным правительства, уже превысил 46 миллиардов долларов США.